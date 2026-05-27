Omaggio a Michael Jackson al Mondello Glam hotel | concerto a due voci con Lucia Caminita e Federica Amoroso

Da palermotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Mondello Glam hotel si terrà un concerto dedicato a Michael Jackson, con esibizione di due voci, Lucia Caminita e Federica Amoroso. L’evento si concentra sulla musica dell’artista, considerato un’icona mondiale della musica pop. La serata coinvolgerà il pubblico con interpretazioni delle sue canzoni più famose. L’appuntamento è rivolto agli appassionati di musica e ai fan di Jackson. Nessuna informazione è stata fornita su dettagli organizzativi o date specifiche.

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Un grande evento dedicato alla musica di Michael Jackson, icona mondiale della musica pop e artista capace di segnare intere generazioni. Lo show è un progetto del musicista palermitano Benny Amoroso che porta in scena un concerto a due voci con Lucia Caminita e Federica Amoroso che si. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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