La cantante ha dichiarato che non è colpa sua se le persone la sessualizzano, commentando i numerosi messaggi che riceve. Ha affermato che i commenti riflettono quanto sia normalizzata nella cultura odierna la pedofilia. La cantante ha anche sottolineato di non essere responsabile del modo in cui vengono interpretati i suoi abiti, spesso criticati per un look considerato infantile.

La cantante dopo essersi esibita al Billions Club Live Spotify di Barcellona indossando un vestito rosa e bianco a fiori in stile babydoll è stata oggetto di battute a sfondo sessuale con chiari riferimenti al mondo dell’infanzia. Un fatto gravissimo che non l’ha certo lasciata indifferente, come ha raccontato lei stessa ospite di Popcast, il podcast del New York Times. «Questa cosa mi ha fatto stare male - ha detto, sottolineando come non siano stati i commenti al suo look a ferirla, quanto il significato che si nasconde dietro a determinate parole. - La gente può dire quello che vuole su di me, non mi importa. Ciò che è davvero inquietante è un altro aspetto». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Olivia Rodrigo: «Non è colpa mia se le persone mi sessualizzano. I commenti ricevuti dimostrano quanto nella nostra cultura sia normalizzata la pedofilia»

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