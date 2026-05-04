Olivia Wilde ha risposto alle accuse che la paragonavano a un personaggio di fantasia, sottolineando che si trattava di un'illusione creata da una telecamera. L'attrice ha spiegato che un’inquadratura troppo ravvicinata e una lente deformante hanno alterato il suo aspetto, provocando commenti online che la descrivevano in modo denigratorio. La sua replica mira a chiarire che l’immagine distorta non rappresenta la realtà.

Un’inquadratura troppo ravvicinata, una lente deformante e in poche ore il web ti trasforma in un mostro. È la dura legge dei social network, che questa volta ha preso di mira Olivia Wilde. La 42enne attrice e regista si è ritrovata al centro di una feroce polemica estetica dopo un’apparizione al San Francisco International Film Festival. Un video sul red carpet, visualizzato oltre 10 milioni di volte, l’ha mostrata con il volto scavato e gli occhi insolitamente sbarrati, scatenando speculazioni su presunte perdite di peso e impietosi paragoni con il personaggio di Gollum de Il Signore degli Anelli. Piuttosto che ignorare la questione, Wilde ha scelto la via dell’autoironia, smontando il caso frontalmente.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non sono un cadavere resuscitato, è tutta colpa della telecamera”: Olivia Wilde replica ai commenti che la paragonano a Gollum

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