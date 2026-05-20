Olivia Rodrigo ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo, intitolato “The Cure”, che sarà il secondo estratto dal suo prossimo album. La cantante ha condiviso la notizia sui social, aggiungendo che si tratta della sua canzone preferita del progetto intitolato “You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love”. Dopo aver pubblicato “Drop Dead”, l’artista ha confermato che il brano sarà disponibile a breve, mentre l’album è in fase di uscita.

L’uscita del nuovo album di Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, è sempre più vicina e, dopo la hit Drop Dead, la cantante ha annunciato via social che il secondo estratto, che si intitolerà The Cure, è in arrivo. Ha condiviso su Instagram l’immagine di quella che sembra essere la copertina del singolo, ovvero una foto che la ritrae con la parte superiore della testa tagliata e con una maglietta rosa e le mani intrecciate in un nodo di spago rosso che forma il titolo del brano. La popstar ha scritto che il pezzo è la sua «canzone preferita dell’album e una delle mie canzoni preferite in assoluto». «Non vedo l’ora che possiate ascoltarla», ha aggiunto nella didascalia, precisando che il brano uscirà sarà disponibile da venerdì 22 maggio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Olivia Rodrigo presenta il nuovo singolo, “The Cure”: «È la mia canzone preferita del nuovo album»

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Olivia Rodrigo Reveals Sex and the City Inspired a Song on you seem pretty sad for a girl so in love

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