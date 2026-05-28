olivia rodrigo muse ultimo francesca michielin tra gli album in uscita nel mese di giugno 2026

Notizia in breve

Nel mese di giugno 2026 sono previsti numerosi album di artisti internazionali e italiani. Tra i nomi annunciati ci sono Olivia Rodrigo, Muse, Ultimo e Francesca Michielin. Le uscite sono attese per conquistare le classifiche della stagione estiva, con molti fan che attendono nuove release. Le date di pubblicazione ufficiali non sono ancora state confermate, ma la comunicazione ufficiale indica che i lavori saranno disponibili nel mese. La stagione estiva si preannuncia ricca di novità musicali.