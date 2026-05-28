Olivia Rodrigo Muse Ultimo Francesca Michielin tra gli album in uscita nel mese di giugno 2026
Nel mese di giugno 2026 sono previsti numerosi album di artisti internazionali e italiani. Tra i nomi annunciati ci sono Olivia Rodrigo, Muse, Ultimo e Francesca Michielin. Le uscite sono attese per conquistare le classifiche della stagione estiva, con molti fan che attendono nuove release. Le date di pubblicazione ufficiali non sono ancora state confermate, ma la comunicazione ufficiale indica che i lavori saranno disponibili nel mese. La stagione estiva si preannuncia ricca di novità musicali.
Tra gli album in uscita nel mese di giugno 2026, grande attesa per le popstar internazionali e artisti del panorama nostrano pronti a ritagliarsi un posto nelle parti alte delle classifiche della stagione estiva. Oltreoceano si aspettano gli Evanescence, dopo cinque anni di assenza dalle scene, Olivia Rodrigo, con il terzo capitolo discografico dopo i successi di Sour e Guts ed infine Lizzo attesissima con il seguito di Special. Francesca Michielin, Ultimo e Antonello Venditti sono i big della Penisola che pubblicheranno i loro nuovi lavori in studio. Album in uscita nel mese di giugno 2026: c’è anche Lizzo. Lizzo – Bitch (5 giugno): Anticipato da Don’t Make Me Luv You, il quinto album dell’artista apre il mese di giugno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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