Olivia Rodrigo ha rilasciato il secondo singolo “The Cure” dal suo nuovo album “You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love”, che sarà disponibile il 12 giugno. La canzone è stata pubblicata oggi e anticipa l’uscita dell’intero album, prevista tra poche settimane. La cantante ha condiviso il brano sui suoi canali social, generando attesa tra i fan.

MILANO – Olivia Rodrigo pubblica il secondo singolo “The Cure”, tratto dal suo nuovo album “you seem pretty sad for a girl so in love” in arrivo il 12 giugno in tutto il mondo. “The Cure”, che è la ‘chiave’ e il centro del nuovo disco in arrivo, racconta l’altra faccia dell’amore: la rottura, lo strappo, lo sgretolarsi di una relazione. Diretto da Cat Solen e Jaime Gerin, il video ufficiale di “The cure” vede la Rodrigo nei corridoi freddi e asettici di un ospedale (realizzato a mano con il cartone), alla disperata ricerca dell’antidoto per un cuore spezzato. Il video è stato prodotto da Lana Kim, Jett Steiger e Brandon Robinson, tramite la società di produzione Ways & Means. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Olivia Rodrigo pubblica il nuovo singolo “The cure”, cresce l’attesa per l’album in uscita il 12 giugno

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