Ginnastica artistica maschile DTB Pokal di Stoccarda | Italia protagonista con due argenti e due bronzi nelle finali di specialità

Abbadini argento al cavallo con maniglie, Brugnami al volteggio. De Rosa sesto agli anelli, Villa fuori dal podio al corpo libero. Triplo podio per Abbadini anche a parallele e sbarra: per l’ItalGAM di Cocciaro è una trasferta da incorniciare Si chiude con un bilancio decisamente positivo l’avventura dell’Italia della ginnastica artistica maschile al DTB Pokal di Stoccarda. Dopo il bronzo a squadre, gli azzurri hanno saputo confermarsi anche nelle finali di specialità, raccogliendo altri due argenti e due bronzi in una delle manifestazioni più prestigiose del calendario internazionale. La squadra si era qualificata in tutte e sei le finali, reggendo il confronto con avversari di altissimo livello, e il bilancio finale certifica la crescita dell’ItalGAM guidata da Giuseppe Cocciaro. 🔗 Leggi su Sportface.it

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