Olimpiadi di matematica femminile trionfo in Francia | un oro due argenti e un bronzo per le studentesse italiane

Alle recenti Olimpiadi di matematica femminile in Francia, le concorrenti italiane hanno conquistato un oro, due argenti e un bronzo. Le studentesse hanno ottenuto i migliori risultati tra i partecipanti provenienti da diversi Paesi, portando a casa quattro medaglie complessive. La competizione si è svolta con numerose giovani provenienti da varie nazioni, tutte impegnate in prove di alta difficoltà.

Le studentesse italiane hanno ottenuto un risultato eccezionale alle ultime competizioni internazionali in Francia. Secondo quanto riportato dall'agenzia ANSA, la squadra azzurra ha portato a casa un bottino di altissimo livello. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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