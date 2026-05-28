Una studentessa di Mel ha raggiunto l’11ª posizione in Italia alle Olimpiadi di Problem Solving. La preparazione tecnica per la finale è stata coordinata da un team di insegnanti. Le domande delle gare regionali sono state decisive per la qualificazione alla fase nazionale.

? Domande chiave Come ha fatto una studentessa di Mel a superare le regionali?. Chi ha coordinato la preparazione tecnica di Emma per la finale?. Cosa distingue il problem solving dai semplici calcoli scolastici tradizionali?. Quali sono le conseguenze di questo successo per gli altri studenti?.? In Breve Docente Christian Gaio ha coordinato la preparazione iniziata a novembre scorso.. Selezione d'istituto tra Mel e Lentiai conclusasi con le prove di febbraio.. Vittoria della fase regionale online disputata nel mese di marzo.. Competenza logica valorizzata per il futuro degli studenti di Mel e Lentiai.. Emma Da Canal, alunna della classe terza A della scuola secondaria di Mel, ha conquistato l’undicesimo posto nella finale nazionale delle Olimpiadi di Problem Solving il 23 maggio scorso a Pescara. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olimpiadi di Problem Solving: Emma Da Canal è 11ª in Italia

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