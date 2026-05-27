olimpiadi di problem solving agli studenti pitiglianesi il riconoscimento speciale

Gli studenti di Pitigliano hanno partecipato alle finali nazionali delle Olimpiadi di Problem Solving, dopo aver superato le fasi regionali. La squadra ha ricevuto un riconoscimento speciale per la qualità del progetto presentato durante la competizione. L’evento si è svolto in una scuola media della zona e ha coinvolto giovani provenienti da diverse regioni. La premiazione si è tenuta alla fine della gara, confermando il successo dei partecipanti.

Pitigliano, 27 maggio 2026 – Dalle aule della scuola media di Pitigliano alle finali nazionali delle Olimpiadi di Problem Solving, conquistando anche un prestigioso riconoscimento per la qualità del progetto presentato. È il risultato ottenuto dagli studenti della classe I B della scuola media “Umberto I”, protagonisti a Pescara dei Campionati nazionali promossi dal ministero dell’Istruzione. La finale si è svolta nel liceo scientifico “Leonardo da Vinci” e ha visto confrontarsi studenti provenienti da tutta Italia in una competizione dedicata al pensiero computazionale, alla logica e alle competenze digitali. A rappresentare la scuola di Pitigliano sono stati cinque alunni accompagnati dai docenti Daniele Grillo ed Elisa Urgese, dopo aver superato con successo le selezioni d’istituto e le successive fasi regionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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