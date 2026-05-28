Oleggio riapre l’ufficio postale Polis | nuovi servizi spazi rinnovati e presto anche il passaporto
L’ufficio postale di Oleggio ha riaperto, con spazi rinnovati e nuovi servizi. La riapertura fa parte del progetto Polis di Poste Italiane, che mira ad ampliare i servizi pubblici nei comuni con meno di 15.000 abitanti. A breve, sarà possibile anche richiedere il passaporto. L’ufficio offre ora servizi aggiornati e spazi rinnovati per i cittadini. La riapertura si inserisce in una strategia più ampia di potenziamento degli sportelli nei piccoli comuni.
Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Oleggio, rinnovato secondo il progetto Polis di poste italiane, l’iniziativa nazionale pensata per ampliare i servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti.Sono terminati infatti gli interventi di ammodernamento della. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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