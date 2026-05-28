Oleggio riapre l’ufficio postale Polis | nuovi servizi spazi rinnovati e presto anche il passaporto

Notizia in breve

L’ufficio postale di Oleggio ha riaperto, con spazi rinnovati e nuovi servizi. La riapertura fa parte del progetto Polis di Poste Italiane, che mira ad ampliare i servizi pubblici nei comuni con meno di 15.000 abitanti. A breve, sarà possibile anche richiedere il passaporto. L’ufficio offre ora servizi aggiornati e spazi rinnovati per i cittadini. La riapertura si inserisce in una strategia più ampia di potenziamento degli sportelli nei piccoli comuni.