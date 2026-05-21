Dopo un periodo di lavori, l’ufficio postale di Cesate riapre al pubblico. Sono stati completati interventi di ristrutturazione e ammodernamento degli spazi, portando a 58 il totale delle sedi postali rinnovate nella provincia di Milano secondo il modello Polis. La riapertura consente di accedere a nuovi servizi e di usufruire di ambienti aggiornati. La struttura, ora più funzionale, torna a disposizione dei cittadini, che potranno utilizzare le prestazioni offerte in un ambiente rinnovato.

Dopo i lavori di ristrutturazione e ammodernamento riapre al pubblico ufficio postale di Cesate, portando a cinquantotto le sedi postali coinvolte e rinnovate in provincia di Milano, secondo la tipologia Polis. La sede di via Suor Lazzarotto è stata completamente rinnovata: la sala che accoglie i clienti è stata dotata di nuovi arredi e colori oltre a una corsia per ipovedenti e gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico. È stato realizzato uno sportello ribassato per richiedere in comodità i servizi della Pubblica Amministrazione oltre ai tradizionali prodotti e servizi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Riapre l’ufficio postale. Restyling degli spazi e nuovi servizi disponibili

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