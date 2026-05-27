Il commissario tecnico dei Paesi Bassi ha annunciato l’esclusione di un difensore dalla lista dei convocati per i Mondiali. La decisione è stata comunicata durante una conferenza stampa ufficiale. La scelta riguarda un calciatore dell’Inter, che non prenderà parte alla competizione internazionale. Le motivazioni ufficiali non sono state rese note pubblicamente. La squadra ha ora un organico ridotto rispetto alle precedenti convocazioni.

Il commissario tecnico dei Paesi Bassi, Ronald Koeman, ha escluso ufficialmente il difensore dell’ Inter Stefan De Vrij dalla lista dei convocati per il prossimo Mondiale, spiegando i motivi della decisione direttamente dall’aula della conferenza stampa federale. Il centrale nerazzurro è stato costretto a rinunciare alla prestigiosa spedizione internazionale a causa di un problema fisico rimediato nell’ultimo turno di campionato, che ha spinto lo staff tecnico degli Orange a non rischiare un elemento non ancora al meglio della condizione, nonostante i tentativi di recupero effettuati a ridosso delle scelte definitive. Come riportato dalle dichiarazioni ufficiali del selezionatore, la scelta di tagliare l’interista fa parte di una gestione più ampia legata ai troppi elementi reduci da una stagione logorante. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - L’Olanda perde De Vrij per i Mondiali: il ct Koeman rompe il silenzio e spiega i motivi dell’esclusione del difensore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il ct Koeman esclude De Vrij dai convocati per il Mondiale: l’Olanda vola negli Stati Uniti con quattro “italiani”Il commissario tecnico dei Paesi Bassi ha annunciato la lista ufficiale dei 26 giocatori convocati per i Mondiali 2026, escludendo De Vrij a causa di...

Formazioni ufficiali Olanda Norvegia, le scelte di Koeman e la decisione finale su Dumfries e De VrijQuesta sera si affrontano le nazionali di Olanda e Norvegia in un’amichevole internazionale.

Temi più discussi: Europei: Nespoli d'argento e azzurre di bronzo, l'Italia chiude con tre medaglie; Ecco la nuova legge truffa; L'Olanda vieta l'import dei prodotti degli insediamenti israeliani; Mauro Nespoli in finale per l'oro agli Europei! L'Italia ottiene tutti i pass per Istanbul 2027.

L'Olanda perde una pedina: mistero Weghorst, torna a casa. Chance per EmeghaWout Weghorst non ce la fa. L'attaccante olandese di 33 anni dell'Ajax deve alzare bandiera bianca e non è in condizione di giocare contro la Polonia, match valido per le qualificazioni ai Mondiali ... tuttomercatoweb.com

Nations League, l'Olanda perde De Ligt: Koeman corre ai ripariBrutte notizie per l'Olanda che perde De Ligt per infortunio. Il centrale difensivo salterà la Nations League, con gli orange che saranno impegnati domani contro la Croazia. La notizia interessa anche ... corrieredellosport.it