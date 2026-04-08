Nel match del Barcellona, Marc Bernal non figura tra i convocati e risulta inserito nella lista degli infortunati. La sua assenza è stata comunicata ufficialmente dalla società prima dell’incontro, senza ulteriori dettagli sulle cause dell’indisponibilità. La squadra si prepara così senza il giocatore, che non parteciperà alla partita prevista.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nel corso delle ultime settimane, il Barcellona ha dovuto affrontare una serie di infortuni che hanno colpito alcuni dei suoi giocatori chiave. L’ultima aggiunta a questa già vasta lista è il giovane talento Marc Bernal, che non sarà disponibile per la prossima sfida contro l’Atletico Madrid. Questo nuovo infortunio si somma a quelli di Raphinha, Frenkie de Jong e Andreas Christensen, creando ulteriori difficoltà per la squadra di Xavi Hernandez. Marc Bernal, difensore di grande potenzialità, aveva iniziato a guadagnarsi minuti importanti nel giro di partite ufficiali. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Bernal escluso dalla lista dei convocati per la partita del Barcellona.

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