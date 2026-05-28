Un biologo è morto durante un’immersione alle Maldive. La famiglia ha scritto: “Ogni volta che guarderete il mare, io sarò lì”. La notizia è stata diffusa attraverso un messaggio che esprime il ricordo e la presenza simbolica del biologo, scomparso in un incidente in mare. La sua morte è stata confermata dalle autorità locali, che hanno avviato le verifiche del caso. La famiglia ha condiviso un messaggio di addio, sottolineando il legame speciale con il mare.

“Ogni volta che guarderete il mare, io sarò lì accanto a voi”. È la frase scelta dalla famiglia di Federico Gualtieri sul manifesto funebre del biologo marino di 30 anni morto il 14 maggio alle Maldive insieme a Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia Sommacal, a Muriel Oddenino e al capobarca Gianluca Benedetti durante una immersione nelle grotte di Alimathà, nell’atollo di Vaavu. Una frase che oggi, nella Collegiata di Sant’Ambrogio di Omegna, nel Verbano-Cusio-Ossola, è sembrata attraversare ogni parola, ogni silenzio e ogni lacrima di una cerimonia funebre segnata da un dolore composto ma devastante. Centinaia di persone hanno riempito la chiesa per l’ultimo saluto a Federico, il ragazzo che aveva trasformato la passione per il mare in studio, ricerca scientifica e tutela dell’ambiente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ogni volta che guarderete il mare, io sarò lì”: l’addio a Federico Gualtieri, il biologo morto nell’immersione alle Maldive

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