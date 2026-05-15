Federico Gualtieri il biologo di Omegna morto nel suo mare | tra i coralli delle Maldive aveva scritto la tesi
Un biologo di Omegna è deceduto durante un’immersione nelle Maldive, dove aveva scritto la tesi sui coralli. La sua morte si è verificata nel mare di proprietà dell’ateneo in cui studiava. Nel frattempo, l’ambasciatore italiano a Colombo si è recato a Malé, capitale delle Maldive, per coordinare le operazioni di recupero di cinque subacquei italiani che erano scomparsi durante un’immersione. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale e ha portato all’intervento delle autorità locali e italiane.
L'ambasciatore d'Italia a Colombo è arrivato a Malé, la capitale delle Maldive, per coordinare le operazioni di recupero dei cinque subacquei italiani morti durante un'immersione. Il gruppo, che comprendeva anche il giovane biologo e istruttore subacqueo di Omegna Federico Gualtieri, è rimasto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Omegna piange Federico Gualtieri: il giovane biologo morto alle Maldive
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