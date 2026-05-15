Federico Gualtieri il biologo di Omegna morto nel suo mare | tra i coralli delle Maldive aveva scritto la tesi

Un biologo di Omegna è deceduto durante un’immersione nelle Maldive, dove aveva scritto la tesi sui coralli. La sua morte si è verificata nel mare di proprietà dell’ateneo in cui studiava. Nel frattempo, l’ambasciatore italiano a Colombo si è recato a Malé, capitale delle Maldive, per coordinare le operazioni di recupero di cinque subacquei italiani che erano scomparsi durante un’immersione. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale e ha portato all’intervento delle autorità locali e italiane.

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