Chi era Federico Gualtieri lo studente morto alle Maldive | la tesi sull’atollo in cui è morto e la dedica alla prof scomparsa con lui – Il video

Federico Gualtieri, un giovane di 31 anni proveniente da Omegna, è stato tra le cinque persone italiane che hanno perso la vita in un incidente subacqueo nelle Maldive. Durante i controlli si è scoperto che aveva scritto una tesi sull’atollo in cui è avvenuto l’incidente e aveva dedicato un ricordo a una docente scomparsa. La vicenda ha attirato l’attenzione sui dettagli riguardanti la sua vita e le attività che aveva svolto prima dell’incidente.

Tra i cinque italiani che hanno perso la vita nell’incidente subacqueo alle Maldive c’è anche Federico Gualtieri, 31 anni, originario di Omegna, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. A marzo aveva discusso la sua tesi di laurea all’ Università di Genova, in Biologia ed Ecologia Marina, e l’argomento scelto era proprio quell’arcipelago in cui si è poi consumata la tragedia: «Diversità ed ecologia dei Corallimorphari e degli Zoanthari negli atolli centrali delle Maldive». I suoi profili social siano costellati di scatti dedicati a quei fondali, che aveva studiato a fondo e in cui era tornato per immergersi. Il ringraziamento alla professoressa Montefalcone nella tesi di laurea. 🔗 Leggi su Open.online

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