Oggi si conosce la scuola che riceverà il titolo di “regina” tra i partecipanti di Cronisti in classe 2026. La cerimonia si tiene in un contesto di grande attesa, senza anticipazioni sui nomi dei vincitori. Durante l’evento, verranno consegnati diversi premi, con particolare attenzione al podio e ai riconoscimenti speciali. La proclamazione finale si svolgerà in modo ufficiale e pubblico.

di Laura Valdesi SIENA Chi sarà incoronata oggi scuola ’regina’ di Cronisti in classe 2026? Nessuna anticipazione, suspence fino all’ultimo per l’assegnazione dei premi che riguardano il podio. Ma anche di tantissimi altri riconoscimenti che – vedrete – sono di valore e prestigio, proposti con il cuore da sponsor e compagni di viaggio che formano la grande ’famiglia’ di questa sfida giornalistica riservata gli studenti delle scuole medie e delle classi quarte e quinte elementari della nostra provincia. Bellissimo percepire l’entusiasmo di studenti e docenti che arriveranno oggi al PalaOrlandi in via Giovanni XXIII per prendere parte alla festa finale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oggi si svela la ’regina’. Una pioggia di premi

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