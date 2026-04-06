La Scuola Diffusione Danza di Rieti, diretta da Rita De Angelis, ha partecipato al Festival Danza Fiumicelli ottenendo numerosi riconoscimenti e premi. La manifestazione si è svolta recentemente e ha visto coinvolti diversi allievi della scuola, che si sono distinti nelle varie categorie in gara. La partecipazione ha visto la scuola conquistare premi sia nelle esibizioni di gruppo che nelle performance individuali.

La Scuola Diffusione Danza Rieti, sotto la guida di Rita De Angelis, ha ottenuto importanti traguardi artistici e premi prestigiosi durante la sua partecipazione al Festival Danza Fiumicelli. L’esperienza si è sviluppata nell’arco di due giornate caratterizzate da un intenso programma di studio e confronto tecnico. Le allieve hanno avuto modo di confrontarsi direttamente con professionisti del calibro di Francesco Annarumma, Philip Kratz e Pablo Moret, espandendo le proprie capacità interpretative e tecniche. Il valore tecnico delle coreografie di Federica Boncompagni. Il percorso competitivo ha il gruppo del corso avanzato di danza contemporanea posizionarsi al secondo posto nella categoria senior. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rieti brilla a Fiumicelli: pioggia di premi per la Diffusione Danza

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