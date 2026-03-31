Una nuova biografia rivela i motivi che hanno portato la regina Elisabetta a essere profondamente colpita dalla decisione del principe Filippo di andarsene quella mattina a Windsor. L'immagine di lei seduta da sola, con la mascherina nera, tra i banchi della St George’s Chapel, è diventata un’immagine simbolo di quel momento.

L ’immagine della regina Elisabetta seduta da sola, con la mascherina nera, tra i banchi della St George’s Chapel è rimasta impressa nella memoria collettiva come il simbolo di un dolore composto. Ma dietro quella solitudine cerimoniale si nascondeva un sentimento molto più umano e terreno: la rabbia. Una nuova biografia, Queen Elizabeth II: A Personal History scritta dallo storico Hugo Vickers e in uscita ad aprile, rivela che la sovrana rimase profondamente colpita dal modo in cui il principe Filippo se ne andò il 9 aprile 2021. Non per la perdita in sé, ma per quel vizio che il marito aveva mantenuto fino all’ultimo: andarsene senza salutare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sembra quasi l'ultimo, inconsapevole dispetto di una vita passata insieme. Una nuova biografia svela perché la regina Elisabetta rimase profondamente colpita dal modo in cui il principe Filippo scelse di andarsene quella mattina a Windsor

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