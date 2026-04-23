L’invasione dei gabbiani sul campo da calcio | la partita sembra un remake di Hitchcock | Domeniche Bestiali

Durante una partita di calcio, un gruppo di gabbiani si è avvicinato al campo, creando una scena insolita e rumorosa. I volatili si sono posati tra le tribune e il terreno di gioco, disturbando il regolare svolgimento della gara. La presenza degli uccelli ha attirato l’attenzione di spettatori e addetti ai lavori, trasformando il momento in qualcosa di inatteso e curioso. La partita ha continuato tra gli sguardi incuriositi di chi era presente.

Un lavoro se si fa, bisogna farlo bene. Non si lasciano le cose a metà e nelle Domeniche Bestiali, un mondo di sostanza, è risaputo. Certo poi magari i risultati lasciano a desiderare ma l’importante è essersi impegnati, spesso anche rischiando conseguenze catastrofiche e pericolosissime come un raffreddore . o un film di Hitchcock. GLI UCCELLI (DI HITCHCOCK) C’è chi studia il moto dei pianeti e chi, come gli spettatori dell’ AAMI Park di Melbourne, ha dovuto consultare l’ornitologia applicata. Durante Melbourne Victory-Newcastle Jets, uno stormo di gabbiani ha deciso che il calcio è una cosa troppo seria per lasciarla agli umani, occupando il campo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’invasione dei gabbiani sul campo da calcio: la partita sembra un remake di Hitchcock | Domeniche Bestiali Notizie correlate Leggi anche: Quando il corner si batte a due passi da un pollaio: il “curioso” campo in Trentino | Domeniche Bestiali Il portiere deve correre al bagno: l’arbitro mosso a compassione sospende la partita, tra le risate | Domeniche Bestiali“Impedimento oggettivo”, lungi da noi invocare il burocratese dell’elite pallonara per il mondo sostanzioso e sostanziale delle Domeniche Bestiali.