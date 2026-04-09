Pedri confonde la testa di un fotografo per un pallone | la gaffe nel match contro l’Atletico – Domeniche Bestiali

Da ilfattoquotidiano.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una partita contro l’Atletico, un calciatore ha scambiato la testa di un fotografo per un pallone, creando un momento di confusione in campo. L’incidente si è verificato nell’ambito di un match caratterizzato da diverse situazioni di nervosismo, che hanno portato anche a polemiche legate all’uso del VAR. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e dei tifosi, che hanno assistito a un episodio insolito durante la gara.

Guardare ma non toccare. O almeno così andava prima dell’avvento del Var (strumento demoniaco che con le Domeniche Bestiali c’entra quanto il tiqui taqua), ma ora è tutto diverso ahinoi, e onesti delinquenti del pallone ne fanno le spese. Che poi a voler soltanto guardare è pure facile cadere in errore a dir la verità: le Domeniche Bestiali hanno contorni ingannevoli molto spesso. Per cui meglio andare a fondo delle situazioni, verificare documenti ufficiali, a costo di sembrare banali e scontati per evitare equivoci. APPLAUDIRE BENE Eh sì, le cose se vanno fatte devono essere fatte per bene. Ad esempio se si vuole applaudire l’arbitro,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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