Durante una partita contro l’Atletico, un calciatore ha scambiato la testa di un fotografo per un pallone, creando un momento di confusione in campo. L’incidente si è verificato nell’ambito di un match caratterizzato da diverse situazioni di nervosismo, che hanno portato anche a polemiche legate all’uso del VAR. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e dei tifosi, che hanno assistito a un episodio insolito durante la gara.

Guardare ma non toccare. O almeno così andava prima dell’avvento del Var (strumento demoniaco che con le Domeniche Bestiali c’entra quanto il tiqui taqua), ma ora è tutto diverso ahinoi, e onesti delinquenti del pallone ne fanno le spese. Che poi a voler soltanto guardare è pure facile cadere in errore a dir la verità: le Domeniche Bestiali hanno contorni ingannevoli molto spesso. Per cui meglio andare a fondo delle situazioni, verificare documenti ufficiali, a costo di sembrare banali e scontati per evitare equivoci. APPLAUDIRE BENE Eh sì, le cose se vanno fatte devono essere fatte per bene. Ad esempio se si vuole applaudire l’arbitro,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pedri confonde la testa di un fotografo per un pallone: la gaffe nel match contro l’Atletico – Domeniche Bestiali

Entra nello spogliatoio allagato e trova il borsone sotto la doccia: la triste scoperta dell’arbitro a fine match | Domeniche BestialiLe Domeniche Bestiali sono semplici, come una lezione di scienze alle scuole elementari per studiare i cambiamenti di stato, solido, liquido e...

Barcellona, Pedri è magia pura! Percorre metà campo con il pallone incollato alla testaIl Barcellona ha pubblicato sui suoi canali social un video di Pedri che ha fatto il giro del web.