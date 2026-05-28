Oggi la tappa 18 del Giro d’Italia 2026 | percorso favoriti e orari tv

Oggi si è disputata la tappa 18 del Giro d’Italia 2026 ad Andalo. Il ciclista della Ef ha concluso in prima posizione, con un tempo che ha battuto gli altri concorrenti. La gara si è svolta lungo un percorso di montagna, con diversi traguardi intermedi. La corsa è iniziata questa mattina e si è conclusa nel pomeriggio, con un arrivo in salita. Gli orari di trasmissione sono stati rispettati secondo il programma ufficiale.

Andalo, 28 maggio 2026 – Il sigillo di Michael Valgren ad Andalo. Il corridore della Ef ha vinto in fuga la diciassettesima tappa davanti a Leknessund e Caruso, che è rientrato nella generale avendo guadagnato cinque minuti sul gruppo, mentre tra i delusi c’è stato ancora Giulio Ciccone, beffato nei tatticismi di una fuga con un numero elevato di corridori. Non è successo nulla in classifica, con Jonas Vingegaard saldamente al comando con 4’03” su Gall e 4’27” su Arensman, mentre i migliori azzurri sono Piganzoli a 7’57” in ottava posizione e proprio Caruso nono a 8’34”. Giovedì altra tappa per le fughe e con un finale da classica del nord. Percorso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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