Oggi allerta meteo gialla in Campania dalle ore 13 alle 20 | rischio temporali intensi grandine e allagamenti

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un’allerta meteo gialla è stata emessa oggi in tutta la Campania, valida dalle 13 alle 20. Sono previsti temporali intensi, grandine, raffiche di vento e possibili frane. La Protezione civile regionale ha diffuso l’avviso, segnalando anche rischio di allagamenti e fulmini.

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La Protezione civile regionale ha emesso l'avviso per l'intera Campania. Attesi anche fulmini, raffiche di vento e possibili frane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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