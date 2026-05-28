Oggi allerta meteo gialla in Campania dalle ore 13 alle 20 | rischio temporali intensi grandine e allagamenti
Un’allerta meteo gialla è stata emessa oggi in tutta la Campania, valida dalle 13 alle 20. Sono previsti temporali intensi, grandine, raffiche di vento e possibili frane. La Protezione civile regionale ha diffuso l’avviso, segnalando anche rischio di allagamenti e fulmini.
La Protezione civile regionale ha emesso l'avviso per l'intera Campania. Attesi anche fulmini, raffiche di vento e possibili frane. 🔗 Leggi su Fanpage.it
ALLERTA METEO GIALLA IN CAMPANIA DALLE 18 DI OGGI ALLE 12 DI DOMANI
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