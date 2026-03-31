Peggiora il maltempo in Campania nuova allerta meteo gialla con forti temporali e rischio frane dalle 14 di oggi

Da oggi alle 14, la Campania si trova sotto un’allerta meteo gialla che durerà per 24 ore. Sono previste forti piogge, temporali e raffiche di vento, con possibili frane e dissesti del terreno. La Protezione civile ha diffuso l’avviso per le zone interessate, invitando alla massima attenzione. La situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore a causa delle condizioni meteorologiche.

Allerta meteo dalle ore 14 di oggi e per 24 ore: forti temporali e raffiche di vento, rischio frane e dissesti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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