Nuova chiesa ai Romiti prima messa nella Domenica delle Palme | verso l’intitolazione a San Paolo VI
Nella giornata di domenica, la comunità dei Romiti celebrerà l’apertura ufficiale della nuova chiesa, che ospiterà la sua prima messa nella Domenica delle Palme. La cerimonia segnerà l’inizio delle funzioni religiose nella struttura, che potrebbe essere intitolata a San Paolo VI. La chiesa resterà aperta ai fedeli per le celebrazioni successive.
La giornata, coincidente con la Domenica delle Palme, si aprirà alle 10.30 negli spazi della vecchia chiesa, dove il vescovo Livio Corazza benedirà i rami di ulivo Un momento storico per la comunità parrocchiale dei Romiti: domenica la nuova chiesa aprirà ufficialmente le sue porte ai fedeli con la prima celebrazione eucaristica. Un passaggio simbolico e atteso, che segna l’inizio di una nuova fase per il quartiere. La giornata, coincidente con la Domenica delle Palme, si aprirà alle 10.30 negli spazi della vecchia chiesa, dove il vescovo Livio Corazza benedirà i rami di ulivo. Da lì partirà una processione che accompagnerà i fedeli fino al nuovo edificio sacro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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