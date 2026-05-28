Due persone sono state denunciate a Mantova per truffa online legata a offerte di noleggio auto su Facebook. Le vittime avevano versato circa 4.000 euro complessivi senza ricevere i veicoli promessi. Gli indagati pubblicavano annunci falsi di noleggio, ingannando i clienti e sottraendo denaro. La polizia ha avviato un’indagine e ha identificato i responsabili, che ora sono sotto accusa.

Due persone sono state denunciate per truffa contrattuale aggravata nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova. Gli indagati, di 52 anni e 69 anni, sono accusati di aver simulato un’attività di noleggio auto online per ingannare ignari clienti. L’indagine è stata condotta dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Mantova. Il modus operandi dei presunti truffatori Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso il via dopo la denuncia di una cittadina mantovana. La donna, dopo aver trovato su... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Offerte di noleggi auto "fantasma" su Facebook, donna versa 4mila euro senza mai ricevere il mezzo: 2 denunce

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