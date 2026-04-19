Salento dalla chiesa sparisce il calice da 4mila euro acquistato con le offerte dei fedeli

Nel pomeriggio del 18 aprile, a Taurisano, in provincia di Lecce, un calice in argento del valore di 4mila euro è scomparso dalla sacrestia di una chiesa. L’oggetto era stato acquistato con le offerte dei fedeli e non è stato più trovato al momento. La chiesa ha segnalato la scomparsa alle forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto.

Dalla sacrestia sparisce un calice in argento del valore di 4mila euro. È accaduto nel pomeriggio di ieri, 18 aprile, a Taurisano, in provincia di Lecce. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri. Il furto è andato in scena nella chiesa della Trasfigurazione. Tra le 17.30 e le 18 qualcuno è entrato nei locali attigui alla chiesa, situata nella centralissima piazza Castello, e dopo aver rovistato in mobili e cassetti, ha portato via il calice, una brocca e una piccola somma in contanti. Il calice era stato acquistato lo scorso anno dalla comunità per la festa patronale di Santo Stefano: oltre al valore economico, dunque, aveva un grande valore affettivo per i parrocchiani.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Salento, dalla chiesa sparisce il calice (da 4mila euro) acquistato con le offerte dei fedeli Notizie correlate Merone, cerca di rubare la cassetta delle offerte in chiesa: fermato dai fedeliMerone, 20 febbraio 2026 – I fedeli sventano il furto in parrocchia, e i carabinieri identificano e denunciano il ladro. Merone, cerca di rubare la cassetta delle offerte in chiesa ma viene fermato dai fedeliMerone, 20 febbraio 2026 – I fedeli sventano il furto in parrocchia, e i carabinieri identificano e denunciano il ladro. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Salento, dalla chiesa sparisce il calice (da 4mila euro) acquistato con le offerte dei fedeli; Alessano chiama Assisi. San Francesco e don Tonino, marcia nel Salento: I nostri profeti di pace. Salento, dalla chiesa sparisce il calice (da 4mila euro) acquistato con le offerte dei fedeliDalla sacrestia sparisce un calice in argento del valore di 4mila euro. È accaduto nel pomeriggio di ieri, 18 aprile, a Taurisano, in provincia di Lecce. Sull’accaduto ... quotidianodipuglia.it