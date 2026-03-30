Un uomo di 45 anni ha versato 600 euro per l’affitto di una casa che si è rivelata inesistente. Dopo aver effettuato il pagamento, l’agente immobiliare coinvolto è scomparso. I Carabinieri di Parma Oltretorrente hanno successivamente denunciato una donna italiana di 40 anni, ritenuta responsabile di una truffa in relazione all’accaduto.

Dopo aver versato i soldi per bloccare l'immobile, l'agenzia ha chiuso i battenti. Nel corso dell’indagine i Carabinieri hanno smascherato la presunta autrice del reato Il 45enne le ha riferito di essere fortemente interessato all'abitazione e i due si sono accordati per un incontro sul posto per effettuare un sopralluogo. Fissato l’appuntamento, il 45enne si è recato a visionare l'appartamento insieme alla proprietaria dell'agenzia, per poi per definire il contratto in agenzia. Dopo alcuni giorni, la professionista ha contattato il 45enne comunicandogli che il contratto era pronto e che mancava solamente la firma del proprietario di casa. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Versa 600 euro per l’affitto di una casa “fantasma”: l’agente immobiliare svanisce, truffato un 45enne

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