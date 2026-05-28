Offendere un collega può rientrare in una condotta lesiva del decoro prevista dal codice dei dipendenti il punto di De Martino

Secondo un avvocato intervistato in una trasmissione, offendere un collega può costituire una condotta lesiva del decoro prevista dal codice dei dipendenti. La discussione si è concentrata su casi in cui comportamenti offensivi sul luogo di lavoro sono considerati violazioni disciplinari. L’avvocato ha evidenziato che le condotte offensive possono portare a sanzioni disciplinari, anche se non si tratta di comportamenti penalmente rilevanti. La trasmissione è stata condotta da Francesco Bunetto.

Partendo dal tema della comunicazione e della gestione dei conflitti negli ambienti scolastici, Bunetto ha chiesto se esistano norme specifiche che impongano comportamenti corretti tra lavoratori della scuola. Secondo De Martino, il principale riferimento normativo è il DPR 62 del 2013, cioè il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. “Ci sono i principi generali”, ha spiegato, richiamando in particolare “l’articolo 3 che parla di correttezza, buona fede e imparzialità”. L’avvocato ha ricordato anche “l’articolo 10 che parla dell’astensione da condotte lesive del decoro e della correttezza dei rapporti interpersonali”. Un altro passaggio importante riguarda le dichiarazioni offensive o denigratorie all’interno dell’ambiente lavorativo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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