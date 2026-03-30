Fiducia Lube lo Zawiercie si può battere

La squadra Lube ha deciso di non rispondere alle accuse avanzate dall'allenatore avversario, pubblicate ieri su un quotidiano locale. La polemica riguarda questioni legate a dichiarazioni fatte durante la stagione, senza ulteriori commenti ufficiali da parte della società. La partita tra le due formazioni si avvicina e gli scontri sul campo sono stati preceduti da questa disputa pubblica.

La Lube ha preferito non alimentare la polemica lanciata da coach Medei che, sul Carlino di ieri, ha criticato – parole assolutamente condivisibili – la decisione della Lega Pallavolo Serie A di far giocare gara1 di semifinale Scudetto tra Verona e Civitanova la domenica di Pasqua, mentre Perugia aprirà la sua serie il giorno dopo. Scelta assurda considerato che i biancorossi disputeranno il ritorno di Champions League giovedì e in Polonia, mentre gli umbri mercoledì e in casa. Dopo la domenica libera, oggi i biancorossi tornano in palestra con una doppia seduta di allenamento in preparazione della seconda sfida con lo Zawiercie. La Lube partirà mercoledì per Cracovia ed alle 18 del giorno dopo si ri-misurerà contro i vice campioni d’Europa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fiducia Lube, lo Zawiercie si può battere Articoli correlati Lube, che botta! Zawiercie passa a Civitanova 3-0 e ha in pugno la final four di ChampionsCIVITANOVA-ZAWIERCIE 0-3 (22-25, 16-25, 29-31) Uno Zawiercie rullo compressore spazza via la Lube con un perentorio 3-0 che ipoteca l’approdo alla... Leggi anche: LIVE Civitanova-Aluron Warta Zawiercie 0-1, Champions League volley 2026 in DIRETTA: Lube costretta ad inseguire nel 2° set Altri aggiornamenti su Fiducia Lube Discussioni sull' argomento Fiducia Lube, lo Zawiercie si può battere; Lube, da Cracovia a Verona: tour de force di fine stagione. Ecco i polacchi dello Zawiercie per i quarti: Lube, puoi dare lo strappo al duelloLo schiacciatore Bottolo sul match di andata di domani a Civitanova alle 20.30: L’attesa è quella tipica delle grandi occasioni ... sport.quotidiano.net Lube, Champions amara: Zawiercie è un cicloneCIVITANOVA La Lube cade in casa 3-0 contro lo Zawiercie nell’andata dei quarti di finale della Champions League. E ora anche il ritorno in Polonia ... msn.com Un grazie di cuore al Sig. Marco per la fiducia e per aver scelto il nostro Store Lube e Creo di Baronissi. La sua nuova cucina è il perfetto incontro tra stile e funzionalità… e vederla installata è una soddisfazione enorme! - facebook.com facebook