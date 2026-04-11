L’allenatore del Parma ha dichiarato che il suo team crede di poter battere il Napoli e ha affermato di avere le idee chiare per ottenere la vittoria. Queste parole sono state pronunciate alla vigilia del match contro la squadra di Conte. Durante la conferenza stampa, l’allenatore ha condiviso le sue impressioni sulla prossima partita e ha espresso fiducia nelle strategie adottate dal suo gruppo.

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa del prossimo impegno della sua squadra contro il Napoli di Antonio Conte. “Vedremo un Parma con le stesse intenzioni. Ci saranno 11 giocatori con le idee chiare con volontà e qualità per fare di tutto per vincere. Il Napoli ha qualità ma anche noi portiamo una settimana di buon lavoro. Siamo riusciti a reagire a un momento brutto, facendo una buona prestazione contro la Lazio. Non avevo dubbi sulla loro reazione: ora dobbiamo creare continuità”. “lo voglio evolvere. Dobbiamo sentirci forti in quello in cui siamo forti e andare avanti. C’è stata un’evoluzione progressiva anche nelle ultime prestazioni, a Roma siamo riusciti ad arrivare più nella metà campo avversaria e a progredire meglio.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Cuesta: “Il Napoli si può battere, abbiamo le idee chiare per vincere”

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