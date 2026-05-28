Occhi su Gaza diario di bordo #218

Un giudice federale negli Stati Uniti ha scritto il 13 maggio che il governo americano stava punendo una docente per le sue dichiarazioni. La docente aveva espresso opinioni pubbliche su questioni legate a Gaza. La dichiarazione del giudice indica che le azioni del governo erano motivate dalle opinioni espresse dalla docente. Non sono stati forniti dettagli sulle specifiche accuse o sulle misure adottate nei confronti della docente.

Un giudice federale americano ha messo per iscritto, il 13 maggio, che gli Stati Uniti stavano punendo Francesca Albanese per le cose che dice. Richard Leon, tribunale di Washington, ha sospeso le sanzioni contro la relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati riconoscendo che l’amministrazione Trump ne aveva con tutta probabilità violato la libertà d’espressione, dopo le sue critiche all’azione israeliana a Gaza. Nove giorni dopo quella libertà è tornata a costare. Il 22 maggio la Corte d’appello del Distretto di Columbia ha congelato la decisione di Leon. Il 27 il Dipartimento del Tesoro ha rimesso il nome di Albanese nell’elenco dei Specially Designated Nationals, il registro dove finiscono trafficanti e organizzazioni terroristiche, senza una riga di motivazione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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