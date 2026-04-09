Occhi su Gaza diario di bordo #185

Da lanotiziagiornale.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 8 aprile 2026, un’organizzazione attiva da oltre tre decenni ha annunciato la fine delle sue attività. Si tratta di un gruppo che si è occupato di questioni legate ai diritti dei bambini nella regione di Gaza. L’ente ha comunicato ufficialmente la chiusura, ponendo fine a un’attività che durava dal 1991. La notizia si inserisce in un quadro di continui sviluppi nella zona, spesso al centro di tensioni e conflitti.

L’8 aprile 2026, Defense for Children International-Palestine ha annunciato la cessazione delle attività dopo trentacinque anni. Dal 1991 l’organizzazione documentava detenzioni, torture e uccisioni di minori palestinesi, forniva assistenza legale ai bambini fermati dall’esercito israeliano. La motivazione è scritta nel comunicato: “criminalizzazione mirata delle organizzazioni palestinesi per i diritti umani da parte di Israele”. Il meccanismo è stato progressivo. Nel 2021 Israele ha designato DCIP organizzazione terroristica e ha fatto irruzione nella sede di Ramallah, sottraendo computer e archivi. Nel 2025 una nuova legge ha imposto alle organizzazioni palestinesi di consegnare gli elenchi completi dei dipendenti “per escludere legami con il terrorismo”; chi rifiutava veniva bandito dall’1 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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