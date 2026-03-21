Armamenti | in Germania cresce l’influenza del colosso israeliano Elbit Systems

In Germania, il colosso israeliano Elbit Systems sta aumentando la sua presenza nel settore degli armamenti. Una pubblicazione di SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) segnala questa crescita, senza specificare motivazioni o cause. L’azienda è coinvolta in diversi progetti di fornitura di tecnologie militari e sistemi di difesa, consolidando così la sua posizione nel mercato tedesco.

Secondo una recente pubblicazione a cura del SIPRI ( Stockholm International Peace Research Institute ), Israele – un Paese di poco meno di 10 milioni di abitanti – è il settimo fornitore di armi al mondo e ha aumentato la sua quota di esportazioni globali di armi dal 3,1% nel periodo 2016-2020 al 4,4% nel periodo 2021-2025, superando per la prima volta il Regno Unito. Al centro del complesso militare-industriale che rappresenta la dorsale economica della Start-up Nation, c’è la società attiva nel settore della difesa Elbit Systems, nata come partnership pubblico-privato e successivamente privatizzata. Il più grande produttore di armi del... 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Armamenti: in Germania cresce l’influenza del colosso israeliano Elbit Systems Articoli correlati Germania, bufera sul colosso Deutsche Bank: perquisizioni e ipotesi di riciclaggio con pista “russa”Da Francoforte a Berlino a Londra, fino a Mosca: una pista bollente quelle che è dietro le perquisizioni condotte questa mattina presso gli uffici di... Influenza, cresce la diffusione della variante K: contagi e ricoveri in aumentoIn Italia continua a crescere il numero di infezioni legate alla variante K del virus influenzale.