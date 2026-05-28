Nurta Hassan scomparsa dall'aeroporto di Fiumicino il nipote | Potrebbe avere vuoti di memoria

Notizia in breve

Nurta Bashir Hassan, una donna di 73 anni, è scomparsa dall'aeroporto di Fiumicino. La scomparsa è stata segnalata dai familiari, che hanno riferito che potrebbe avere vuoti di memoria. La polizia sta indagando sulla vicenda, senza ancora aver trovato tracce certe della donna. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze della scomparsa o sulle ultime apparizioni della donna.