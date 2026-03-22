L'aeroporto di Roma Fiumicino Leonardo da Vinci è il più pulito d’Europa tra i migliori al mondo

È stata pubblicata la classifica Skytrax World Airport Awards: ci sono quattro hub europei tra i migliori al mondo e uno è italiano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

L’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino è il migliore d’Europa per il nono anno consecutivoL'aeroporto migliore d'Europa è quello di Roma Fiumicino Leonardo Da Vinci che ottiene il riconoscimento per il nono anno consecutivo.

Morto bimbo di pochi mesi all’aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma FiumicinoUn dramma improvviso ha colpito nei giorni scorsi l’aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma Fiumicino, dove un neonato di pochi mesi è morto dopo essersi...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Roma Fiumicino

Temi più discussi: Maltempo: infiltrazioni all'aeroporto di Fiumicino. Acqua ai terminal 1 e 3; Maltempo a Roma, piove dentro l'aeroporto di Fiumicino: il video del terminal allagato; Pioggia dentro l'aeroporto di Fiumicino ai terminal 1 e 3 per infiltrazioni d'acqua: passeggeri postano video; Maltempo, infiltrazioni a Fiumicino: allagato l'aeroporto.

Aeroporti di Roma spinge sulla sostenibilità: nel 2025 il 75% dei finanziamenti legato a obiettivi greenNel 2025 lo scalo ha aumentato i finanziamenti legati a obiettivi green. Riducendo emissioni e consumi. Altri passi avanti verso l’obiettivo Net Zero al 2030. L’ad Troncone: investimenti credibili ... milanofinanza.it

Fiumicino si conferma nella top ten dei migliori aeroporti al mondoRoma, 18 mar. (askanews) - L'aeroporto di Roma Fiumicino, per il secondo anno consecutivo, si conferma tra i dieci migliori aeroporti al mondo ... notizie.tiscali.it

Il drone ha percorso circa 6 chilometri fino a Ostia, sorvolando l’autostrada Roma-Fiumicino e la linea ferroviaria facebook