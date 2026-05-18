Guerra ai furbetti del fisco il record della Meloni | 100 milioni di scontrini in più dopo l’unione di Pos e casse

Negli ultimi due mesi, sono stati registrati oltre 100 milioni di scontrini in più rispetto al periodo precedente, secondo dati ufficiali. Questo incremento è stato raggiunto grazie all’unione tra i sistemi di pagamento POS e le casse, che ha semplificato le operazioni di emissione delle ricevute. La misura rientra nelle iniziative messe in atto dal governo e dal viceministro per contrastare l’evasione fiscale e il commercio non regolare. I numeri rappresentano un record rispetto ai periodi precedenti.

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