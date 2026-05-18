Guerra ai furbetti del fisco il record della Meloni | 100 milioni di scontrini in più dopo l’unione di Pos e casse
Negli ultimi due mesi, sono stati registrati oltre 100 milioni di scontrini in più rispetto al periodo precedente, secondo dati ufficiali. Questo incremento è stato raggiunto grazie all’unione tra i sistemi di pagamento POS e le casse, che ha semplificato le operazioni di emissione delle ricevute. La misura rientra nelle iniziative messe in atto dal governo e dal viceministro per contrastare l’evasione fiscale e il commercio non regolare. I numeri rappresentano un record rispetto ai periodi precedenti.
Cento milioni di scontrini battuti in più, in poco più di due mesi: un record, che segna una svolta nella lotta al “nero” e all’evasioni fiscali, una delle priorità del governo Meloni e del viceministro Maurizio Leo, individuate a inizio legislatura. L o slogan sul fisco severo ma giusto trova conferma nei dati dell’Agenzia delle Entrate relativi al meccanismo introdotto nella fatturazione dei beni venduti al dettaglio, la connessione tra i Pos e i registratori di cassa. Fisco e scontrini, il record di aprile. Un piccolo escamotage che come racconta oggi Il Messaggero sta dando grandi risultati. “Da qualche settimana, chi entra in un negozio, che sia un bar, un ristorante o una boutique, noterà probabilmente una sorprendente rapidità nel rilascio dello scontrino fiscale, soprattutto quando il pagamento avviene con carta o bancomat. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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