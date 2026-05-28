Nuovo scandalo arbitrale | sospetti su un ‘piano’ nell’ultima giornata della stagione 2025-26
Durante l’ultima giornata della stagione 2025-26 si sospetta la presenza di un piano legato a comportamenti illeciti da parte di alcuni arbitri. Le accuse sono state sollevate in un contesto di indagini che coinvolgono l’Associazione Italiana Arbitri, con particolare attenzione al nuovo presidente. Un arbitro ha osservato una partita di Serie A nel 2023, ma ora si indaga su eventuali irregolarità e corruzione che potrebbero aver influenzato le decisioni arbitrali.
Riflettori sulla Corruzione nell’AIA: Nuove Accuse al Nuovo Presidente. BOLOGNA, ITALIA – 02 APRILE: L’arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi osserva dopo la partita di Serie A tra Bologna FC e Udinese Calcio allo Stadio Renato Dall’Ara il 2 aprile 2023 a Bologna, Italia. (Foto di Alessandro SabattiniGetty Images) Un nuovo capitolo controverso si è aperto nell’ambito dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA), con accuse di “ingiustizie innegabili” riguardo al trattamento di alcuni ufficiali nonostante valutazioni positive nel finale di stagione. Le voci di uno scandalo si rincorrono dal momento in cui l’ex capo AIA Gianluca Rocchi è stato coinvolto in un’inchiesta, accusato di fornire punteggi irrealistici agli arbitri a lui favorevoli, danneggiando così altri colleghi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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