Nuovo scandalo arbitrale | sospetti su un ‘piano’ nell’ultima giornata della stagione 2025-26

Notizia in breve

Durante l’ultima giornata della stagione 2025-26 si sospetta la presenza di un piano legato a comportamenti illeciti da parte di alcuni arbitri. Le accuse sono state sollevate in un contesto di indagini che coinvolgono l’Associazione Italiana Arbitri, con particolare attenzione al nuovo presidente. Un arbitro ha osservato una partita di Serie A nel 2023, ma ora si indaga su eventuali irregolarità e corruzione che potrebbero aver influenzato le decisioni arbitrali.