The Bear 5 arriva il 26 giugno su Disney+ | Carmy abbandona il ristorante nell'ultima stagione

Il 26 giugno arriverà su Disney+ l’ultima stagione di The Bear, composta da otto episodi. La serie, prodotta da FX, vede il protagonista Carmy che abbandona il ristorante. Sydney, Richie e Sugar cercano di gestire il locale senza risorse finanziarie sufficienti, affrontando nuove sfide nel corso degli episodi. La stagione conclusiva prosegue le vicende dei personaggi principali, portando a una conclusione della storia.

The Bear 5, ultima stagione della serie FX, debutta il 26 giugno su Disney+ con tutti gli 8 episodi. Carmy ha lasciato il ristorante: Sydney, Richie e Sugar devono salvare il locale senza soldi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ci siamo. Una delle serie tv più influenti del quinquennio giunge al termine. E sì, ci saranno stati alti e bassi, ma lo sappiamo già che quando finirà piangeremo tutti. The Bear non fa scherzi, non ci fa aspettare secoli e arriva subito con l'ultima stagione: trovate - facebook.com facebook

Rilasciato il poster dell’ultima stagione di The Bear. Dal 25 giugno su Disney+. x.com