Nuovo ponte sul Bisenzio Inaugurazione a inizio luglio
A inizio luglio sarà inaugurato il nuovo ponte sul Bisenzio a Signa. In questi giorni si stanno completando gli ultimi interventi, tra cui il collaudo dell’opera e il passaggio dei cavi elettrici. Questi cavi forniranno energia all’area dei Renai e al parco circostante. La struttura è in fase di finalizzazione, con lavori in corso per garantire la piena funzionalità dell’opera.
Sarà inaugurato a inizio luglio il nuovo ponte sul Bisenzio a Signa. Sono in corso proprio in questi giorni gli ultimi interventi, da un lato per il collaudo dell’opera e dall’altro per il passaggio dei cavi elettrici, che serviranno anche ad alimentare l’area dei Renai, con il relativo parco. L’ultimo tassello sarà la consegna dell’infrastruttura al Comune, prevista entro il 30 giugno. "Siamo ormai ai lavori finali – spiega l’assessore all’urbanistica del Comune di Signa, Andrea Di Natale – prima del passaggio della proprietà dell’infrastruttura dalla Regione, che l’ha realizzata, al Comune, che ne curerà la manutenzione". Rinviata invece a... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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