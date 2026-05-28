nuovo ponte sul bisenzio inaugurazione a inizio luglio

Notizia in breve

A inizio luglio sarà inaugurato il nuovo ponte sul Bisenzio a Signa. In questi giorni si stanno completando gli ultimi interventi, tra cui il collaudo dell’opera e il passaggio dei cavi elettrici. Questi cavi forniranno energia all’area dei Renai e al parco circostante. La struttura è in fase di finalizzazione, con lavori in corso per garantire la piena funzionalità dell’opera.