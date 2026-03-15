Domani alle 16 verrà inaugurato un nuovo ponte che collega le aree della Val di Magra. L’opera, portata a termine dopo decenni di attesa, rappresenta un collegamento importante tra le due valli. L’apertura ufficiale si terrà con una cerimonia pubblica, alla quale parteciperanno rappresentanti locali e autorità. La struttura sarà accessibile a partire dalla stessa giornata.

Un’attesa di svariati decenni, per un’opera destinata a cambiare gli scenari sociali e produttivi a cavallo tra la Val di Magra e la Val di Magra. è prevista per domani alle 16 l’inaugurazione del nuovo ponte sul Magra, destinato a collegare Ceparana e Santo Stefano Magra e, più in generale, le due valli del territorio spezzino. La cerimonia di inaugurazione vedrà gli interventi del presidente della Provincia della Spezia, Pierluigi Peracchini, dell’assessore regionale della Liguria alle Infrastrutture e Viabilità, Giacomo Raul Giampedrone, e del viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Edoardo Rixi. Un’apertura,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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