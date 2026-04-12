Sul nuovo ponte con vista Fiesole lavori verso la fine E a inizio giugno le prime auto

I lavori sul nuovo ponte con vista Fiesole stanno per concludersi, con le operazioni finali in corso. A inizio giugno, sarà possibile la circolazione delle prime auto sul ponte appena completato. Attualmente, si possono notare i dettagli della struttura e alcune opere di finitura mentre si avvicinano le fasi finali. Sullo sfondo, l’orizzonte si apre con lo scorcio di Fiesole, dove le ville si stagliano tra le colline, visibili tra i palazzoni di Bellariva.

Firenze, 12 aprile 2026 – Uno scorcio di Fiesole – con le sue ville a puntellare la collina regina di Firenze – fa capolino tra i palazzoni di Bellariva. https:www.lanazione.itvideofirenze-viaggio-sul-nuovo-ponte-che-attraversa-larno-la-struttura-prende-forma-kkhf4pq5 Il nuovo ponte sull’Arno, fra un paio di mesi, offrirà ai fiorentini inediti orizzonti verdi sia da un lato che dall’altro. Se infatti chi lo attraverserà da Gavinana potrà alzare lo sguardo sopra il Campo di Marte, viceversa la vista di chi imboccherà il ponte dal Lungarno Colombo potrà spaziare sui primi rilievi alle spalle di Gavinana. PRESSPHOTO Firenze sopralluogo con l'assessore Andrea Giorgio sul cantiere del nuovo ponte Nencioni, foto Marco MoriNew Press Photo Quando sarà aperto al traffico.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sul nuovo ponte (con vista Fiesole), lavori verso la fine. E a inizio giugno le prime auto Nuovo ponte sull’Arno fra Lastra e Signa: entro giugno via ai lavori“C’è fiducia sui tempi e sulla partenza dei lavori entro giugno – ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani a proposito della... Leggi anche: Il nuovo ponte arriva a Bellariva. Completato l’aggancio. Sprint per le auto a fine maggio