Nuovo personale per l' hub jesino di Amazon diverse centinaia di persone al PalaTriccoli per il ' Recruiting Day'

Notizia in breve

Diverse centinaia di persone si sono presentate al PalaTriccoli di Jesi per il Recruiting Day organizzato da Adecco, in vista di nuove assunzioni presso l’hub Amazon della città. L’evento si è svolto nel Palazzetto dello sport Ezio Triccoli, con numerosi candidati che hanno partecipato alle selezioni per il nuovo personale. La giornata ha visto una grande affluenza di partecipanti interessati a lavorare nell’azienda di e-commerce.