Talenti per il sociale | all’Hub Too il recruiting day tra cooperative e candidati

Venerdì 13 marzo, dalle 10 alle 13, all’Hub di comunità Too Piacenza si svolge il recruiting day intitolato

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) L’iniziativa, dal titolo "Talenti per il sociale", si pone l’obiettivo di favorire un dialogo immediato e senza barriere tra domanda e offerta di lavoro. Un momento di incontro diretto tra cooperative sociali, e persone in cerca di occupazione, pensato per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nei servizi educativi, sociosanitari e assistenziali. - Incontro frontale, durante il quale le cooperative sociali potranno presentare la propria realtà, i valori e le esigenze di personale; - Sessione di colloqui individuali, con tavoli dedicati, dove i partecipanti potranno svolgere un primo confronto con il team Cooperjob e avviare un percorso di selezione mirato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Articoli correlati

Sicurezza e vigilanza. Il recruiting dayOpportunità per chi desidera lavorare nel settore della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza.

Ggf Group e The Begin Hotels cercano collaboratori e organizzano il recruiting dayANCONA – A poco più di due mesi dall’inizio dell’anno, Ggf Group e The Begin Hotels hanno già superato le 30 nuove assunzioni e confermano un piano...