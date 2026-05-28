Nuovo assalto legale contro lo stadio della Roma | i comitati presentano un maxiricorso per bloccare l’impianto a Pietralata

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Dopo la sconfitta incassata al Consiglio di Stato, i contrari all'opera impugnano la delibera sul pubblico interesse e le procedure ambientali attraverso un atto di 56 pagine. I comitati contrari alla costruzione del nuovo stadio della Roma hanno avviato un’ulteriore azione legale nel tentativo di bloccare definitivamente la realizzazione dell’impianto sportivo programmato sulla collina di Pietralata. Come rivelato in un’inchiesta pubblicata dal quotidiano La Repubblica, l’offensiva dei residenti e delle associazioni locali si è... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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