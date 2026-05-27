Stadio della Roma a Pietralata si riaccende la battaglia legale | un nuovo ricorso al TAR mette nel mirino il pubblico interesse

Notizia in breve

Un nuovo ricorso al TAR ha rallentato il progetto dello stadio della Roma a Pietralata. La causa riguarda presunti interessi pubblici coinvolti nel procedimento, con i legali che contestano l’iter amministrativo. La richiesta mira a bloccare temporaneamente i lavori e a rivedere le autorizzazioni rilasciate. La decisione si inserisce in una serie di ostacoli legali che hanno coinvolto il progetto negli ultimi mesi. Nessuna comunicazione ufficiale sui tempi di eventuali ulteriori provvedimenti giudiziari.