Stadio della Roma a Pietralata si riaccende la battaglia legale | un nuovo ricorso al TAR mette nel mirino il pubblico interesse
Un nuovo ricorso al TAR ha rallentato il progetto dello stadio della Roma a Pietralata. La causa riguarda presunti interessi pubblici coinvolti nel procedimento, con i legali che contestano l’iter amministrativo. La richiesta mira a bloccare temporaneamente i lavori e a rivedere le autorizzazioni rilasciate. La decisione si inserisce in una serie di ostacoli legali che hanno coinvolto il progetto negli ultimi mesi. Nessuna comunicazione ufficiale sui tempi di eventuali ulteriori provvedimenti giudiziari.
Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Depositata una nuova azione giudiziaria presso il tribunale amministrativo per annullare la delibera del Campidoglio e bloccare l'iter di approvazione dell'impianto sportivo giallorosso. Il progetto per la costruzione del nuovo impianto sportivo della Roma nel quartiere di Pietralata deve fare i conti con un ulteriore rallentamento di natura burocratica, emerso nelle scorse ore a causa di una nuova iniziativa giudiziaria. Presso il TAR del Lazio è stato infatti depositato un altro formale ricorso mirato a ottenere l’annullamento... 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Il nuovo stadio della Roma a Pietralata si scontra con la storia
Notizie e thread social correlati
Ex zuccherificio, è battaglia legale: "Nuovo insediamento solo logistico. E non si vede il pubblico interesse"Un gruppo di residenti ha avviato una battaglia legale contro il progetto di un nuovo insediamento logistico nell’area dell’ex zuccherificio.
Stop ai cantieri per il nuovo stadio della Roma a Pietralata. Il TAR valutaIl procedimento riguardante il progetto del nuovo stadio della squadra di calcio nel quartiere Pietralata ha subito una sospensione.
Temi più discussi: Sito Istituzionale | Pietralata, prosegue iter realizzazione stadio A.S. Roma; Stadio della Roma, via alla conferenza dei servizi: Lavori entro un anno; Nuovo stadio Roma a Pietralata, Gualtieri: I lavori partiranno entro un anno. Investimento da oltre un miliardo; Stadio della Roma a Pietralata, tutti i passaggi necessari per la posa della prima pietra.
Stadio Roma, via libera della giunta all'iter che porterà all'approvazione definitiva del progetto: firmato lo schema di convenzione tra il Comune, Regione Lazio e il Commissario Straordinario Massimo Sessa x.com
Stadio della Roma: approvato lo schema di convenzione fra Regione, Campidoglio e Commissario facebook
[Schira] Paolo Scaroni rimarrà presidente del AC Milan, ma non sarà coinvolto nella Prima Squadra, avrà un ruolo solo riguardo al progetto del nuovo stadio. reddit
Stadio della Roma, depositato un nuovo ricorso al TAR: di cosa si trattaNuovo ostacolo legale per il progetto del nuovo impianto giallorosso che dovrebbe sorgere nel quartiere di Pietralata. siamolaroma.it
Stadio Roma, approvato lo schema di convenzione. Veloccia: Ulteriore passo avantiNuovo stadio della Roma, la Giunta Capitolina ha oggi approvato lo schema di convenzione. Ecco di cosa si tratta. siamolaroma.it