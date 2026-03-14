L’Assemblea capitolina ha approvato con 39 voti favorevoli, 5 astensioni e nessun contrario il piano di fattibilità tecnica ed economica per il nuovo stadio a Pietralata, situato a sud di Roma. I lavori per la costruzione del progetto sono previsti iniziare nel 2027. La delibera riguarda il progetto complessivo e le sue linee guida.

Con 39 voti a favore, 5 astenuti e nessun voto contrario l’ Assemblea capitolina ha approvato la delibera sul Piano di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) del nuovo stadio della Roma a Pietralata, a sud della Capitale. Ora è attesa la Conferenza dei Servizi, che potrà dare il via libera definitivo ai lavori. Il sindaco Roberto Gualtieri ha parlato ieri di "giornata storica per Roma e per i romani". Lo stadio (nella foto, un rendering) avrà una capienza di 60.605 posti, con una curva da ben 23.000 posti. Il complesso ospiterà un museo di 1.600 mq, un fan store di 1.800 mq, 30 punti vendita, 245 mq per il bar del parco e 21.000 mq destinati ad hospitality e attività congressuali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il nuovo impianto a Pietralata: inizio lavori nel 2027. Roma, sì al progetto di fattibilità dello stadio

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