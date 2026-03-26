Iran la guerra in diretta | Cnn | Iran si prepara a invasione piazza mine a Kharg Esercito israeliano | Sferrati attacchi su larga scala

Le ultime notizie sulla situazione in Iran riguardano un incremento di operazioni militari e tensioni crescenti. Secondo fonti, l'esercito israeliano ha condotto attacchi su vasta scala nel paese, mentre si segnala l'installazione di mine in una delle isole strategiche del Mar Persico. La CNN riporta che l’Iran si sta preparando a una possibile invasione, con movimenti militari e operazioni di difesa.

Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: l'esercito israeliano afferma di aver sferrato "attacchi su larga scala" in Iran. Trump ribadisce: "L'Iran era a due settimana dall'atomica". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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