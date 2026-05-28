Nuovi medici di famiglia nel Comasco | 15 diplomati concludono il percorso di formazione

Quindici medici di medicina generale hanno completato il percorso di formazione triennale nel 2022-2025. Questi professionisti ora sono qualificati come medici di assistenza primaria e sono pronti a iniziare l’attività sul territorio. La loro formazione si è conclusa in questi giorni, dopo tre anni di studio e praticantato specifico nel settore della medicina generale.

Quindici nuovi medici di medicina generale, oggi definiti medici di assistenza primaria, hanno concluso in questi giorni il percorso triennale di formazione specifica in Medicina Generale relativo al triennio 2022-2025.Un traguardo importante non solo per i professionisti coinvolti, ma anche per. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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